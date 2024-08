Salernitana, Petrachi spinge per Joao Pedro: i dettagli Dalla Francia spunta la suggestione Mendy, capocannoniere della Ligue 2

La ciliegina sulla torta. Dopo aver sistemato il centrocampo con gli arrivi di Soriano e Reine Adelaide, la Salernitana ora punta a riempire la casella più ambita, ovvero quella del bomber. Nei desideri di Gianluca Petrachi da giorni c’è un solo nome, quello di Joao Pedro. Ieri l’italo-brasiliano ha fornito lui un assist alla Bersagliera, risolvendo il contratto che lo legava al Fenerbache. Il suo cartellino è dunque alla portata di tutti a costo zero. Opzione golosa, con la Salernitana che spera di poter mettere le mani sull’ex Cagliari, pronto a dire sì alla proposta granata. Petrachi ha già l’accordo per un biennale da 1,5 milioni di euro lordi a stagione più commissioni. Si sfonda il muro dei 2 milioni di euro. Cifra però che va contro il regime di austerità imposto da Danilo Iervolino, al momento unico ostacolo per la buona riuscita dell’affare.

Joao Pedro aspetterà ma non in eterno anche perché Genoa e soprattutto il Palermo dell’ex De Sanctis hanno drizzato le antenne e si sono messe in coda. Sul taccuino restano i nomi di Charpentier (Parma) e La Mantia (Spal) mentre si sondano anche piste estere. Una suggestione arriva dalla Francia: il club granata avrebbe sondato Alexandre Mendy, attaccante della Guinea-Bissau e capocannoniere della Ligue 2, serie B francese. Sul calciatore anche il Sunderland ma a bloccare l’affare ci ha pensato il Caen, proprietario del cartellino, dopo le voci di un ingresso in società di Kylian Mbappè, stella del Real Madrid e pronto ad un’esperienza da dirigente.