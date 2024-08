Salernitana, con il Sudtirol primo storico volo dall'aeroporto Costa d'Amalfi La squadra partirà venerdì subito dopo la rifinitura

Un’opportunità oltre che un servizio sempre più centrale per l’intera comunità. Anche la Salernitana è pronta a volare dall’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. E quello di venerdì prossimo, in programma subito dopo la conferenza stampa pre-Sudtirol di mister Giovanni Martusciello, sarebbe il primo storico trasferimento aereo per il club granata dalle piste di Pontecagnano Faiano.

La squadra infatti, vista la distanza impegnativa da colmare per la prima trasferta stagionale, sfrutterà la nuova struttura inaugurata lo scorso agosto per potersi spostare verso il Trentino. L’aeroporto, snodo fondamentale in questa estate per i turisti, è stato già utilizzato da una squadra di calcio: fu lo Spezia, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia di lunedì 5 agosto, a raggiungere la città proprio volando su Salerno.