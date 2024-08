Salernitana, svelate a Santa Teresa la seconda e la terza maglia Il club ha scelto il litorale per gli scatti ufficiali

Una diretta Instagram nel van tra sorrisi e battute. Poi le maglie svelate sui canali ufficiali: la seconda di colore bianco, la seconda di colore giallo, quest'ultima pronta a debuttare sabato a Bolzano.I social della Salernitana questa mattina hanno avuto come personaggi illustri Kallon, Soriano, Tongya e Amatucci. I quattro calciatori della Salernitana sono stati protagonisti di un video racconto del loro spostamento verso il litorale di Santa Teresa. L'arenile si è trasformato nel set per gli scatti ufficiali per la seconda divisa da gioco per la stagione in corso.