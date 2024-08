Salernitana, rebus bomber: Petrachi guarda in Francia e Germania Resta lo stallo per Joao Pedro. Il ds rompe gli indugi e insegue due nuovi obiettivi

Il centravanti resta lì, obiettivo principale di un mercato che ora aspetta solo la ciliegina in attesa di dar via alle ultime importanti cessioni. La Salernitana continua la caccia al suo nuovo numero nove. Nei pensieri di Gianluca Petrachi l’obiettivo resta sempre Joao Pedro, italo-brasiliano svincolatosi dal Fenerbache e con un accordo già di massimo con il club granata: biennale da 1,5 milioni di euro lordi a stagione e una commissione per l’affare da distribuire con l’entourage del calciatore. Affare però che sbatte contro il no di Iervolino e che obbliga a guardarsi intorno.

La clessidra del mercato brucia granelli e costringe a rimodulare obiettivi e trattative. Per Charpentier il Parma non apre, mentre La Mantia non è considerato primo nome sul taccuino. Si guarda all’estero: in Francia c’è Alexandre Mendy, attaccante del Caen e ultimo capocannoniere della Ligue 2. La Salernitana si era inserita nell’affare fra i francesi e il Sunderland, provando a sfruttare anche il possibile svincolo della punta. A bloccare tutto ci ha pensato Kylian Mbappè, asso transalpino del Psg e nuovo azionista del club che ha momentaneamente tolto dal mercato Mendy.

Fari anche in Germania. L’ultima candidatura è quella di Junior Adamu, attaccante 23enne nigeriano di nascita ma naturalizzato austriaco. Il calciatore è in forza al Friburgo e si è fatto apprezzare per la doppietta nell’esordio in Coppa di Germania. La Salernitana spinge per un prestito con diritto di riscatto, i tedeschi aprono all’addio e riflettono.