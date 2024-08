Sudtirol-Salernitana, Martusciello: "Sfida ostica, ho ancora qualche dubbio" Il tecnico presenta la prima trasferta della stagione

Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, presenta la sfida con il Sudtirol.

È stata una settimana impegnativa, sono arrivati altri ragazzi e abbiamo dovuto rallentare un po' ma avendo una settimana a disposizione si è fatto volentieri. Dovevamo richiamare delle cose vecchie, abbiamo un po' allentato in questa direzione. Mercoledì si è scatenato un temporale che non ci ha permesso di andare in quella direzione ma sono contento. In queste ultime 24-48 ore siamo andati a preparare la partita. Siamo abbastanza soddisfatti.

Domani mattina faremo un ultimo punto e andremo a scegliere chi ci potrà dare più garanzie dall'inizio e chi in corso d'opera. Ho un'idea ben precisa ma mi voglio prendere qualche altra ora. In linea di massima è quello lì ma devo capire bene chi mi può dare delle garanzie.

Coulibaly e Legowski sono contento di quello che hanno fatto con me, poi si devono fare delle scelte e insieme al direttore si cerca di fare meno casino possibile. In maniera concordata siamo arrivati a questa scelta e di non puntare su di loro. Tello è molto dinamico, non ha la stessa qualità tecnica di Soriano. Sono due giocatori che si completano. Starà a me capire in un momento di conoscenza completa chi mi dà più garanzie.

Daniliuc è un giocatore della Salernitana, chi lo vuole non può pensare di prenderlo in prestito. I giocatori forti vanno pagati. Se c'è questa condizione bene, altrimenti ce lo teniamo, è semplice. Daniliuc lo sa bene, è qui da quando è arrivato e sa che c'è questa condizione. Sta facendo bene, mi sta dando garanzie. Vuole imparare cose differenti e mi sta dando quella disponibilità, me lo tengo stretto. Se poi arriva chicchessia e ci porta i soldi, valuteremo.

Tongya può svariare anche da mezzala, in un centrocampo a tre o da sottopunta. Può essere utilizzato in più ruoli. Io lo utilizzo da esterno d'attacco, mezzala o trequarti. Lo abbiamo avuto solo questa settimana perché era reduce da infortunio. Ha tre allenamenti, c'è da comprendere che tipo di intelligenza ci può dare ma devo metterlo in condizione che possa rendere.

Noi dobbiamo completare l'organico, manca un centrale di sinistra, dobbiamo aspettare Ghiglione. Servirebbe un altro centrocampista perché Amatucci non può fare tutto il campionato.

Noi domani affrontiamo una squadra fortissima, non ci si deve far condizionare dal nome. Hanno tanti giocatori che hanno un passato importante, l'altro giorno ha giocato con il Modena, una signora squadra che ha messo in difficoltà il Napoli. Sanno palleggiare bene, sono fisici, tecnici. Bisogna metterlo in conto.

Adelaide è un giocatore straordinariamente bravo, se non avesse avuto quel tipo di infortunio probabilmente non sarebbe a Salerno. È forte, si trova in un contesto nuovo, deve mettere a disposizione della squadra la sua qualità. I giocatori forti vanno fatti giocare. Ha avuto un piccolo problema muscolare ma era immaginabile.

Primavera: ho seguito da vicino la partita, l'allenatore della prima squadra deve farlo. Ne ho visti alcuni, ho la fortuna di collaborare con Stefano Colantuono che mi tiene costantemente aggiornato. Chi viene a lavorare con la prima squadra deve fare le cose per bene, già domani porteremo Di Vico con il gruppo e se ci sarà possibilità avrà spazio. I giovani devono avere fiducia, devono stare in contesti per sudarsi la pagnotta. Io a 16 anni ho esordito la serie C.