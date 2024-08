Salernitana, rinforzo per il settore giovanile: arriva il figlio di Miccoli Il calciatore si aggregherà alle selezioni under

Un colpo a sorpresa per rinforzare il settore giovanile. La Salernitana è vigile sul mercato e piazza però un colpo anche per le selezioni under. Come riporta Sky, il club granata ha chiuso l’acquisto di Diego Miccoli, figlio di Fabrizio, storico attaccante del Palermo. Il classe 2008 ha firmato il contratto che lo legherà alla Bersagliera. L’attaccante sedicenne scenderà in campo con l’Under 17 e sarà valutato anche dalla Primavera di Luca Fusco.