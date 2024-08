Sudtirol-Salernitana, le probabili formazioni: rebus attacco per i granata Ballottaggio per il tridente con Verde e Braaf che sognano una chance

Sudtirol-Salernitana sa già di esame per testare il carattere della Bersagliera. Reduce dai due sorrisi con Spezia (seppur ai rigori ma con passaggio del turno in Coppa Italia) e con il Cittadella, la squadra di Giovanni Martuscello approccia con la prima trasferta stagionale in un ambiente ostico come quello di Bolzano. Perché se la Salernitana approccia alla sfida di questo pomeriggio con fiducia e ottimismo anche il Sudtirol è reduce dalla bella vittoria sul Modena che ha certificato la caratura dei biancorossi.

Martusciello ripartirà dal 4-3-3. In porta ci sarà Sepe, protetto da Daniliuc, Bronn, Velthuis e Njoh. In mediana la novità è Tello: il colombiano sostituirà Mamadou Coulibaly. A completare il terzetto ci saranno Amatucci e Maggiore. In attacco Simy è la certezza, con Valencia e Kallon avanti nei ballottaggi rispettivamente su Verde e Braaf. In panchina ci sarà Soriano. Out invece Ghiglione, Dalmonte, Reine Adelaide e Sfait per infortunio mentre Sambia e Legowski sono indisponibili per motivi di mercato.

SUDTIROL-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Masiello; Molina, Mallamo, Arrigoni, Kurtic, Cagnano; Casiraghi; Odogwu.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh; Tello, Amatucci, Maggiore; Kallon, Simy, Valencia.