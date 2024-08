Salernitana, delusione Petrachi: il ds inviperito per il ko nel ventre del Druso Nel mirino l'azione del 3-2 firmato da Rover

La Salernitana mastica amaro. Il ko con il Sudtirol lascia tantissima delusione in casa granata. Il 3-2 firmato Rover al 96’ ha cancellato la possibilità di portare a casa un punto importante soprattutto per il morale dell’ambiente granata. Ed invece, la zampata dei biancorossi lascia non pochi rimpianti. Soprattutto in Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo, molto acceso sugli spalti nel dare indicazioni e seguire con passione la squadra, è esploso dopo il gol vittoria di Rover. Due i motivi del nervosismo del direttore sportivo: sia il minutaggio del gol arrivato ben oltre il quinto minuto di recupero, sia un presunto fallo su Njoh nell’azione decisiva. Nervosismo che non si è placato nemmeno negli spogliatoi: un confronto anche con l’ad Maurizio Milan, sconsolato per la sconfitta.