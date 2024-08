Salernitana, Martusciello: "Sconfitta amara ma giusta. Dobbiamo lavorare tanto" Il tecnico dopo il ko di Bolzano: "Le rimonte con Spezia e Cittadella hanno nascosto problemi"

Giovanni Martusciello ha commentato Sudtirol-Salernitana 3-2: “Dobbiamo imparare ad evitare di andare sotto. Quando fai troppi errori rischi di farti travolgere dalla paura. L’azione del rigore è stato figlio di un errore banale. Siamo riusciti nel secondo tempo a migliorare l’aspetto tecnico ma poi in occasione del gol ho fatto un cambio forzato, prolungando il recupero, e ci hanno messo in difficoltà su una rimessa laterale. Ci penalizza all’interno di un risultato giusto perché noi abbiamo tenuto di più il pallone ma loro sono stati più verticali e più fisici.

Difesa? Si subisce perché nel calcio ci sono cose che vanno fatte in determinati modi. Ma non è solo un problema della difesa bensì di tutti. Quando in area ti piovono tanti palloni poi diventa difficile restare in piedi e resistere all'onda d'urto.

Oggi avevamo in campo quattro ragazzi che hanno fatto pochi allenamenti. A loro non posso chiedere altro se non dare il massimo. Abbiamo bisogno di tempo perché siamo indietro. Le rimonte con Spezia e Cittadella avevano schermato i problemi ma io li conoscevo bene.

Squadra? Mi auguro che i ragazzi imparino quanto è importante ogni singolo minuto”.