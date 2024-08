Salernitana, ripresa la preparazione: domani esami per Maggiore e Adélaïde Domani è già tempo di rifinitura in vista del match con la Samp, Martusciello valuta alternative

È ripresa immediatamente la preparazione della Salernitana dopo la partita persa a Bolzano contro il Südtirol. Rientrata nottetempo in charter con atterraggio all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, la truppa di mister Martusciello si è ritrovata questa mattina al centro sportivo Mary Rosy. Seduta essenzialmente di scarico per i protagonisti del match del Druso, lavoro atletico sul campo per gli altri. Domani pomeriggio alle 18, sempre al Mary Rosy, è fissata la seduta di rifinitura in vista dell’impegno infrasettimanale contro la Sampdoria in programma martedì sera all’Arechi alle 20:30. Una sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà per i granata che si troveranno di fronte una formazione altamente competitiva che, tuttavia, non è riuscita ancora a centrare la vittoria in queste due prime giornate.

A preoccupare il tecnico della Salernitana è anche la situazione relativa all'infermeria: Giulio Maggiore ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra ieri sera durante il riscaldamento prepartita e non ha preso parte all’incontro: domani si sottoporrà alle indagini diagnostiche per la valutazione da parte dello staff medico. Le primissime sensazioni non sono positivissime e si teme che l'ex capitano dello Spezia possa essersi infortunato in maniera abbastanza seria. Una tegola che complicherebbe notevolmente i piani della Salernitana e del ds Gianluca Petrachi.

Domani, intanto, anche Jeff Reine-Adélaïde si sottoporrà ad accertamenti: il francese, arrivato a Salerno a metà della scorsa settimana, venerdì mattina aveva accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra. Gli esami serviranno a capire l'entità del problema e a stilare una specifica tabella di marcia per il rientro in campo. Procedono spediti, invece, i percorsi personalizzati di recupero di Paolo Ghiglione e Nicola Dalmonte che potrebbero tornare a disposizione dopo la sosta del campionato.