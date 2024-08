Sampdoria, i convocati per Salerno: Pirlo si affida a Coda e Tutino Il tecnico perde il portiere Ghidotti ma ritrova Ioannou

Sono 24 i calciatori convocati in casa Sampdoria da Andrea Pirlo per la sfida contro la Salernitana in programma domani sera all’Arechi. Rientra Ioannou dal turno di squalifica, con il calciatore in odore di maglia da titolare. Tra i pali manca Ghidotti, fermatosi per infortunio nella sfida con la Reggiana. Il titolare sarà Vismara, con come riserve Ravaglia e Rodolfo. Out anche Barreca, giocatore da tempo in uscita in casa ligure. L'elenco completo:

Portieri: Ravaglia, Rodolfo, Vismara;

Difensori: Bereszynski, Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Romagnoli, Venuti, Veroli, Vulikic;

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Girelli, Kasami, Meulensteen, Vieira, Yepes;

Attaccanti: Coda, La Gumina, Sekulov, Tutino.