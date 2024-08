Salernitana, i convocati di Martusciello: reintegrato Legowski Quattro assenti per i granata. Non c'è l'attaccante Wlodarczyk

Sono stati resi noti i convocati di Giovanni Martusciello per Salernitana-Sampdoria. L'emergenza a centrocampo che priverà i granata a contare sugli infortunati Maggiore e Reine-Adelaide ha obbligato il club granata ad inserire nuovamente in gruppo il polacco Legowski. Out gli infortunati Ghiglione, Dalmonte oltre ai due centrocampisti Maggiore e Reine-Adelaide. Fuori anche il neo-arrivato Wlodarczyk.

Salernitana-Sampdoria, la lista dei convocati:

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 3 Bradaric, 15 Bronn, 5 Daniliuc, 2 Gentile, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 45 Di Vico, 39 Iervolino, 99 Legowski, 77 Sfait, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 11 Kallon, 9 Simy, 14 Valencia, 31 Verde.