UFFICIALE - Salernitana, ecco Wlodarczyk: scelto il numero di maglia Il polacco sarà disponibile per Mantova

Mancava solo l'ufficialità. Ora la Salernitana può annunciare il suo nuovo colpo in attacco. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo SK Sturm Graz per il trasferimento dell’attaccante polacco classe 2003 Szymon Wlodarczyk a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il calciatore indosserà la maglia numero 20 e sarà utilizzabile a partire dalla trasferta di Mantova.

Cresciuto in patria nel vivaio del Legia Varsavia, club nel quale ha mosso i primi passi collezionando anche due gettoni in Europa League ad appena 18 anni e partecipando alle vittorie di ben due titoli nazionali, si è definitivamente fatto notare nel 2022/23 con la maglia del Gornik Zabrze in Ekstraklasa, la massima divisione della Polonia, grazie ai suoi 9 gol in 32 apparizioni. Poi, il passaggio allo Sturm Graz, con cui ha vinto campionato e coppa d’Austria mettendo a segno altre 9 reti in 41 match. Ben 12 di questi li ha disputati tra Europa League, Conference e qualificazioni alla fase a gironi di Champions".