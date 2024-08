Salernitana, il gol di Simy è il terzo più veloce nella storia della serie B A guidare la classifica un ex calciatore granata

Lo stop non ottimale di Vismara e quel pallone vacante. Nwankwo Simy non ci ha pensato due volte. Il nigeriano si è fiondato sul portiere della Sampdoria e dopo appena quindici secondi ha permesso alla Salernitana di stappare subito la partita. “Proviamo sempre l’aggressione del portiere: ci vuole mestiere e fortuna”, ha commentato in conferenza stampa Giovanni Martusciello.

Fortuna, coraggio e intraprendenza. Un mix micidiale che ha accompagnato la Salernitana nel corso della partita ribaltando la Sampdoria dopo aver incassato la rimonta nel primo tempo. Il gol di Simy, dopo appena quindici secondi, finisce anche nel libro dei record della serie B. Il nigeriano si è issato al terzo posto come gol più veloce della serie B.

A guidare la classifica c’è sempre la Salernitana. Era il 7 aprile 2002 quando ad Ancona la Salernitana di Zeman si portò in vantaggio con Daniele Bellotto dopo appena 7 secondi e 88 centesimi. Al secondo posto invece Haris Skoro, in gol in Torino-Ancona dopo 9 secondi.