Salernitana, Wlodarczyk promette gol: "Voglio regalare la A a questa piazza" Il polacco: "L'Arechi mi ha impressionato, so di essere nel club giusto per esplodere"

Szymon Wlodarczyk si presenta ai tifosi della Salernitana nel classico video di presentazione del club: "Sono un attaccante da area di rigore, agire da centravanti e sfruttare il lavoro dei compagni. Mi trovo a mio agio a sfruttare i cross ma amo attaccare la profondità.

Gioia con la Samp? Mi sono goduto il primo giorno a Salerno, la partita è stata bellissima, al gol del 3-2 sono esplosi. Come inizio niente male, ora mi auguro di poter aiutare la squadra già a Mantova.

Esperienza italiana? Credo che questa maglia rappresenti la voglia di lottare per questo club e che questa tifoseria merita. Ora voglio fare il meglio per onorarla. L'obiettivo è lottare per la serie A e fare tanti gol perché mi piacerebbe vincere ancora una volta un campionato dopo quello con lo Sturm Graz in Austria. Ora voglio fare bene anche con questa maglia così prestigiosa.

Mio padre ha giocato calcio e credo sia importante avere un consiglio così prestigioso. Mi ha consigliato di venire a Salerno perché mi diceva che non me ne sarei pentito.

Nazionale? È il mio sogno. Far parte della Polonia potrebbe diventare presto realtà solo giocando bene a Salerno e segnando tanti gol. Ora penso solo al club granata e farmi trovare pronto".