Salernitana, ultimo giorno di mercato: Coulibaly ad un passo dal Catanzaro Il mediano resta in serie B e ritroverà i granata da avversario

La Salernitana prova a sfoltire. Nell'ultimo giorno di mercato la missione di Gianluca Petrachi sarà quella di provare a ridurre una rosa ancora extralarge. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'addio di Mamadou Coulibaly. Il Catanzaro ha sorpassato in serata la Juve Stabia e ha messo le mani sul centrocampista, in scadenza nel 2025. Per Coulibaly affare ai dettagli e firma sul contratto biennale già pronto. Un nuovo addio dopo la parentesi dello scorso anno al Palermo. Coulibaly ai saluti.