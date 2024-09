Salernitana, Legowski e Valencia al passo d’addio. E si guarda agli svincolati Si punta un difensore. Ma un eventuale addio di Simy riaprirebbe il mercato degli attaccanti

Due cessioni nell’aria. L’opera di bonifica in casa Salernitana non si stoppa. Come confermato ieri dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, il club granata si prepara ad un doppio addio. Per Mateusz Legowski, al momento impegnato con l’Under 21 della Polonia, il Rakow è in vantaggio sul Lech Poznan per l’acquisizione in prestito del mediano. Diego Valencia invece è vicino all’Atromitos in Grecia ma nelle ultime ore anche il Vojvodina avrebbe chiesto informazioni.

Doppio movimento in uscita che apre lo spiraglio ad un nuovo possibile innesto dagli svincolati. Nel mirino c’è un difensore, con la candidatura altisonante dell’ex Torino Djidji e anche degli ex granata Veseli e Bogdan, in lizza per rimpolpare la batteria di centrali. E se per Simy dovessero spalancarsi le porte di un addio last-minute, per Petrachi ritornerebbe con forza la suggestione Joao Pedro. “Più siamo, meglio è. Noi vogliamo calciatori di qualità seppur nel rispetto del monte ingaggi che ho ereditato e che devo rispettare. E’ stato vicino, lo volevo. C’erano costi importanti ma si prendeva un calciatore dal valore alto che superava il range e ha frenato la trattativa. Alcune cose non si sono incastrate. Ma non cambia il mio giudizio e la mia ammirazione nei suoi confronti”, la chiosa di Petrachi.