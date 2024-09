UFFICIALE - Coppa Italia, ecco data e orario di Udinese-Salernitana La sfida sarà visibile sul Canale 20 di Mediaset

Con la nota n.41 la Lega Serie A ha reso noto gli orari per il terzo turno della Coppa Italia Frecciarossa. Udinese-Salernitana si disputerà mercoledì 25 settembre alle ore 18:30. Il match sarà visibile sul canale 20 di Mediaset. Per il club granata la sfida andrà ad incastrarsi fra la trasferta con la Reggiana e la sfida interna con il Catanzaro. Ancora non sono stati resi noti gli orari delle sfide.