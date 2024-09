Salernitana, Martusciello concede il riposo: da risolvere il rebus mediana Il tecnico ha a disposizione solo Amatucci, Tello e Hrustic. Da valutare soprattutto Maggiore

Due giorni per tirare il fiato. Giovanni Martusciello decide di togliere il piede dall’acceleratore e concede alla Salernitana quarantotto ore di riposo. Dopo una settimana all’insegna di tattica e doppie sedute, dopo l’allenamento di ieri mattina l’allenatore ischitano ha scelto di varare un weekend lungo di riposo prima di concentrarsi sul primo tour de force stagionale.

Saranno cinque partite in ventuno giorni, con l’impegno di Coppa Italia nel bel mezzo del campionato di serie B. Martusciello ha necessità di poter fare affidamento su tutta la sua rosa. Al momento, i segnali d’allarme arrivano dal centrocampo. Amatucci, Hrustic e Tello sono gli unici tre calciatori a disposizione. Tongya è impegnato con l’Under 21 ma tornerà mercoledì mentre sono da valutare Reine-Adelaide, Soriano e Maggiore. Il primo sarà sicuramente out, per gli altri due c’è speranza. Soprattutto per Maggiore, passato da calciatore con la valigia in mano, con l’operazione con il Venezia saltato negli ultimi secondi di mercato per la mancata consegna in tempo della documentazione. Il ligure ora è da recuperare non solo fisicamente, provando a scalare nuovamente le posizioni nelle gerarchie di Martusciello.