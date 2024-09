Salernitana, presentato ricorso per Kallon: ecco quando potrebbe rientrare l'ala Il club prova a ridurre la maxi-squalifica comminata all'esterno

Il ricorso e le memorie difensive in attesa della sentenza. La Salernitana ha presentato ricorso contro la maxi-squalifica comminata a Yayah Kallon. L'esterno della Sierra Leone era stato fermato per ben quattro giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione sciocca rimediata con la Sampdoria. Dopo una simulazione, l'esterno mise anche le mani sul petto del direttore di gara in segno di protesta, con l'inevitabile espulsione. "Pagherà la multa e una cena", ammise Martusciello nel post-partita.

Questa mattina il pool di legali del club ha inviato le memorie difensive all'organo di giustizia. La speranza della società è di poter ottenere la riduzione di una giornata rispetto alla prima decisione, con Kallon che, rispetto all'originale rientro previsto con il Palermo, potrebbe in caso di semaforo verde ritornare a disposizione per il match interno con il Catanzaro.