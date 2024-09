Reggiana-Salernitana, prevendita boom: già 500 tagliandi venduti per gli ospiti Si prevede ancora una volta una grande testimonianza d'amore

Nemmeno le festività legate a San Matteo fermano la febbre granata. Nel giorno del Santo Patrono, con processione nel cuore del pomeriggio, il primo giorno di prevendita per Reggiana-Salernitana in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00 fa registrare un dato importante: sono già 500 i tagliandi staccati per la Curva Nord, ovvero il settore ospiti da 4000 posti destinato ai tifosi granata. A questi si aggiungono anche i 700 posti disponibili in Tribuna Laterale. Un numero importante, anche nel nome delle mancate restrizioni e della possibilità dei tanti tifosi del nord Italia di potersi ricongiungere alla Bersagliera. La vendita dei biglietti si chiuderà alle ore 19:00 di venerdì.