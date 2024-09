Salernitana, che tegola: Tongya si ferma! L'esterno tornerà dopo la sosta Un mese di stop per il problema al polpaccio. Soriano e Reine-Adelaide provano a rientrare

Una brutta notizia. La Salernitana perde Franco Tongya per un mese. L'italiano si è sottoposto stamani ad indagini diagnostiche presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno che hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo destro. L’atleta ne avrà per quattro settimane e ha già iniziato il protocollo riabilitativo. Per lui ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, saltando le sfide con Reggiana, Catanzaro, Udinese in Coppa Italia e Palermo.

Precauzionalmente a parte Davide Gentile: gli accertamenti diagnostici non hanno tuttavia evidenziato lesioni muscolari. Hanno ricominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo Roberto Soriano e Jeff Reine-Adélaïde. I due centrocampisti proveranno a strappare la convocazione per Reggio Emilia.