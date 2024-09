Reggiana-Salernitana, arbitra Zufferli C'è un solo precedente amaro tra i granata e il friulano

Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine l’arbitro designato per Reggiana-Salernitana di sabato pomeriggio, in programma al Mapei Stadium alle ore 15:00. Il fischietto friulano avrà come assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Marco D’Ascanio di Ancona. Il quarto uomo sarà Alberto Poli di Verona, al Var ci saranno Daniele Minelli di Varese e Francesco Meraviglia di Pistoia.

C’è solo un precedente che lega Zufferli alla Salernitana e rimanda allo scorso anno, al 4-2 incassato all’Olimpico con la Lazio. Sabato sarà il primo precedente in serie B.