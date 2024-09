Salernitana in campo a San Matteo, nei precedenti c’è un poker alla Reggiana Vittoria larga e mattone nella corsa alla serie A. Amarissimi gli ultimi due precedenti

Correva l’anno 1997. E in quell’occasione il giorno di San Matteo fu da festa doppia. Non solo per le celebrazioni del Santo Patrono ma anche per il roboante 4-0 che la Salernitana inflisse proprio alla Reggiana in quella si sarebbe trasformata nella meravigliosa cavalcata verso la promozione in serie A (doppietta di Di Vaio, gol di Ricchetti e Breda). Un precedente che sorride in una data però che alla Salernitana, per quanto riguarda il campo, storicamente non hai mai strappato sorrisi. Lo score parla di tre vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte.

Domani si andrà in doppia cifra e la speranza dell’ambiente della Salernitana è di poter ritornare a sorridere. Come per il momento attuale, anche per le sfide nel giorno di San Matteo la Bersagliera ha una striscia aperta di due sconfitte consecutive. La più vecchia risale al ko pesantissimo a La Spezia nell’allora campionato di C1 per 4-0. L’ultimo invece è targato 2018 ed ebbe lo stesso punteggio: a regalare una serata amara ai granata ci pensò il Benevento, con la rotonda vittoria al Vigorito contro l’allora Salernitana targata Colantuono.