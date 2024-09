Salernitana, ecco Reine-Adelaide e Soriano: ora la mediana è al completo Il francese ha già rubato l'occhio, l'italo-tedesco si candida per Udine

Due innesti. Li ha attesi a lungo non solo Giovanni Martusciello ma tutto l’ambiente Salernitana. Adesso, Jeff Reine-Adealide e Roberto Soriano possono dire di aver ufficialmente iniziato la loro avventura in maglia granata. Serviva come il pane la tecnica e soprattutto la caratura di due elementi arrivati con lo status da svincolati ma vere e proprie gemme per cifra tecnica e personalità nell’immaginario del ds Gianluca Petrachi.

A Reggio Emilia è arrivato un saggio delle qualità dei due interpreti. Reine-Adealide ha rubato gli occhi per la prestazione altisonante messa in piedi al Mapei Stadium. Qualità, intensità e dinamismo al servizio della squadra, nonostante lo stop di cinque settimane pronti-via che aveva fatto subito storcere il naso.Soriano invece la gioia del debutto l’aveva provato sin da subito subentrando a Bolzano nel finale sciagurato con il Sudtirol prima del duro colpo alla tibia e di un infortunio fastidioso da smaltire. Il suo ingresso nell’ultima parentesi della sfida con gli emiliani è bastato per testimoniare la centralità in termini di esperienza che l’italo-tedesco può offrire.

Martusciello se li gode, può fare affidamento su un centrocampo pieno zeppo di qualità e ora deve fare i conti con la parte più difficile: la gestione. Sia Reine-Adelaide che Soriano sono reduci da problemi fisici e la loro condizione va fatta crescere passo dopo passo, senza forzare i ritmi ed evitando nuove ricadute. Il francese potrebbe riposare con l’Udinese, occasione invece per Soriano per accrescere il suo ritmo-partita.