Salernitana Primavera, tonfo a Pisa: Buffon jr protagonista nel 3-0 finale Seconda sconfitta di fila per i granatini

Ancora un ko. Mal di trasferta per la Salernitana Primavera. Dopo la sconfitta di Cosenza, i granatini di Luca Fusco cadono ancora lontano dal Volpe. A Pisa, i nerazzurri s'impongono con un pesantissimo 3-0, lasciando la truppa campana con un solo punto in classifica dopo le prime tre uscite di campionato.

Senza Fusco, squalificato e non in panchina, i granatini vengono subito colpiti da Buffon jr, figlio dell'ex portiere Campione del Mondo Gianluigi, abile a colpire dal cuore dell'area. La Salernitana prova la reazione ma incassa anche il raddoppio con Ferrari (40'). Nella ripresa, gli ospiti restano in dieci per l'espulsione di Ferrari. Il Pisa controlla e chiude il match ancora con lo scatenato Buffon che mette il sigillo sul 3-0 finale.