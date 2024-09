Salernitana, Martusciello: "Ora serve portare a casa una vittoria" Il tecnico verso il Catanzaro: "Servono punti ma siamo sulla buona strada"

Giovanni Martusciello ha presentato Salernitana-Catanzaro ai microfoni ufficiali del club: " “Bisogna provare a raccogliere punti non tanto per la classifica, che in questa fase iniziale del campionato non va guardata, quanto per avere una gratificazione che aiuterebbe i ragazzi a continuare a lavorare bene come stanno facendo. Ma i punti non cadono dal cielo, bisogna sudarseli proponendo un’idea di calcio definita con determinazione e concentrazione per tutto l’arco dei 90′, sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. Noi siamo sulla buona strada. In Coppa Italia c’è stata qualche pausa di troppo ma contro la Reggiana, in precedenza, abbiamo creato tanto e siamo stati attenti dietro. Purtroppo non siamo stati abbastanza cattivi sotto porta”.

Il Catanzaro porterà con sé tanti tifosi ma anche la gente di fede granata è pronta al sostegno: “Ci sarà tanto pubblico e questo fa bene al calcio. Per ogni calciatore, un’atmosfera calda sugli spalti – a patto che sia sempre corretta – deve rappresentare una motivazione in più. In estate ci eravamo posti come primo obiettivo quello di riportare la gente allo stadio e un primo mattoncino, in tal senso, lo stiamo mettendo. Siamo contenti che la tifoseria percepisca che i ragazzi stanno dando tutto e che chiunque scenda in campo suda la maglia. Questo è il primo passo, poi ci sono l’organizzazione di gioco e i dettagli, che fanno la differenza. Si lavora partita dopo partita per cercare di affinarli e domani mi aspetto di vedere progressi”.

Il match di Coppa Italia ha consegnato a Martusciello tanti dati da elaborare: “Rispetto alla gara di Udine qualcuno rifiaterà ma ho tante soluzioni in ogni reparto ed anche le indicazioni ricevute dalla Coppa sono state molto utili. So di avere a disposizione tutti ragazzi seri e con valori. Dobbiamo fare la partita nel nostro stadio per portare a casa una vittoria che il gruppo, la città e la società meriterebbero. Dipende da noi e da quanto saremo bravi anche a limitare un Catanzaro che, come dicevo, ha voglia di riscatto. Per giunta, ha una buona squadra e un ottimo allenatore. Sarà una partita difficile come tutte le altre”.