Salernitana-Catanzaro 0-0, Martusciello: "Ci è mancato il gol ma la squadra c'è" Il tecnico: "Ci è mancata cattiveria. Braaf? Per il cambio mi sono preso un minuto per decidere"

Giovanni Martusciello ha commentato Salernitana-Catanzaro 0-0: “Abbiamo lottato per vincere la partita. Ci siamo andati vicino ma purtroppo gli episodi non girano dalla nostra parte. Abbiamo creato tanto e purtroppo quel gol mancato ha deluso me, la squadra e l’ambiente. Ci manca la cattiveria giusta nel voler incidere.

Equilibrio? Con Ferrari e Stojanovic abbiamo recuperato solidità e si è alzato il livello di conoscenza anche come squadra. Questo non significa che non si prenderà più gol ma ora si sta facendo bene a livello difensivo senza intaccare quello offensivo. Le due partite senza gol nascondano le occasioni create. Magari con il Catanzaro abbiamo fatto meno ma questo è un periodo di un campionato complesso. Non bisogna dimenticarsi che questa è una squadra che nasce oggi. La pretesa di ottenere tutto e subito non rende. Non so se riuscirò a far capire all’ambiente quello che stiamo facendo. La squadra invece mi segue e sono contento e sicuro di ciò che si sta facendo. L’ambiente deve capire che senza supporto di tutti la montagna diventa un Everest.

Cambio modulo? Avevo un solo slot, ci ho pensato ma vedevo che la squadra rispondeva bene e non volevo sguarnire la mediana e rischiare di subire. Noi abbiamo dimostrato solidità contro un avversario importante. Vedo un risultato fortemente positivo.

Amatucci? L’ho visto in difficoltà e ho preferito inserire Tello per avere maggiore dinamismo. Non l’ho fatto nell’intervallo perché nello spogliatoio avevo visto facce convinte. Ho preso questo rischio anche pensando agli slot disponibili. Sono letture che comportano dei rischi ma volevo vedere se ci sarebbero state delle reazioni.

Braaf? Lui ha lampi importanti. E’ discontinuo ma quando strappa fa male. Infortunio? Avevo un solo slot e stavo valutando se passare al 4-4-2 anche perché non va mai messo in discussione il risultato. Mi sono preso un minuto in più per ragionare”.