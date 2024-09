Palermo-Salernitana, al via la prevendita per il settore ospiti Al Renzo Barbera non mancherà l'affetto granata

E’ partita la prevendita per Palermo-Salernitana, sfida in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio Renzo Barbera. Una sfida delicata per i granata, in un momento tutt’altro che felice per la squadra di Giovanni Martusciello. I biglietti in vendita sul circuito e nei punti vendita VivaTicket, senza alcuna limitazione in termini di ordine pubblico. I residenti in provincia di Salerno possono acquistare il biglietto esclusivamente per il settore ospiti, al costo di 21 euro, fino alle 19 di sabato.