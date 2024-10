Salernitana, l'ad Milan: "Società non in vendita, Iervolino tornerà all'Arechi" Il dirigente a "Il Mattino": "Il patron osserva l'aspetto gestionale. Martusciello è al sicuro"

Maurizio Milan prova a lanciare messaggi d’ottimismo. In un primo momento non felice per la squadra e con le voci che si rincorrono sul futuro del club, l’amministratore delegato della Salernitana rompe il silenzio. Al quotidiano “Il Mattino”, il numero due della società granata annuncia che non ci sono trattative in atto per il passaggio delle quote societarie e svela anche di un incontro con Danilo Iervolino per un piano di rilancio triennale: “C’è stato interesse di alcuni imprenditori che per privacy non cito. Ribadisco, invece, che nei prossimi giorni incontrerò solo il dottor Iervolino per un piano industriale triennale e non per vendere la Salernitana. Penso che il patron tornerà allo stadio nei prossimi tempi, in base ai propri impegni in agenda. Non è disinteressato, anzi mette dedizione e osserva non solo i risultati del campo ma anche l’aspetto gestionale del club. Se nei prossimi tempi ci saranno terzi interessati e questa proposta porterà valore al club anche attraverso un ingresso, noi dialogheremo. Ma oggi non c’è vendita".

Milan analizza anche la partenza della Salernitana in campionato, con la classifica che vede ancorata la squadra granata sui bassifondi: "Una posizione che ci vede al di sotto delle nostre potenzialità, ma siamo ad inizio stagione e noi il bilancio lo faremo a cavallo d’anno. Lì vedremo se abbiamo preso la strada giusta o se abbiamo “cannato” qualcosa. Oggi, invece, sarebbe solo bilancio isterico, basato sul risultato di una partita. Certo, qualche punticino in più avrebbe fatto bene al morale. Il mister Martusciello gode della nostra piena fiducia e ha espresso fin qui un buon calcio".