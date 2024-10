Salernitana For Special, che emozione: allenamento al Mary Rosy con Martusciello Pomeriggio indimenticabile per i ragazzi granata

Un pomeriggio indimenticabile. Al termine della doppia seduta, per la Salernitana è stato tempo di fare i conti con una visita speciale. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy hanno fatto capolino i calciatori della Salernitana For Special. Gli atleti con disabilità cognito-relazione sono stati allenati da Giovanni Martusciello e dal suo staff, scendendo in campo con diversi calciatori granata. Il progetto vede protagonista il club granata con la cooperativa “Il Villaggio di Esteban”, con la squadra che prenderà parte al campionato di calcio a 7 di competenza, organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale della Figc, comincerà il mese prossimo.

“È stato molto bello ed importante per noi trascorrere oltre un’ora in compagnia di questi straordinari ragazzi. Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento perché riteniamo fondamentale la vicinanza con la nostra gente. E la nostra gente è soprattutto questa. Gli operatori che danno vita a una realtà del genere fanno un lavoro lodevole, lo abbiamo toccato con mano. Quando scendiamo in campo non dobbiamo dimenticarci che trasciniamo e regaliamo emozioni anche a questi ragazzi. Stavolta sono stati loro a regalarle a noi. Ci siamo divertiti ed abbiamo pure adocchiato qualche talento“, ha commentato al sito ufficiale del club Giovanni Martusciello.

“È la prima volta che abbiamo la possibilità di svolgere un’attività così da vicino con il mister e il suo staff. È stata una bella esperienza, speriamo ripetibile nel tempo. Ritengo estremamente importante che la prima squadra granata resti a contatto con i nostri ragazzi: loro si sentono ‘Salernitana’, è bello che possano allenarsi al centro sportivo della società. Vogliamo che restino sempre accesi i riflettori su questo tipo di attività, perché c’è ancora tanto da fare per il mondo della disabilità e della salute mentale attraverso lo sport. Tanto è stato già fatto in questi anni ma non dimentichiamo quanto la pratica sportiva aiuti le persone a superare questo tipo di difficoltà. Siamo felici che tanti club professionistici siano attenti al tema e incentivino la vicinanza alle squadre For Special come la nostra”, ha dichiarato il presidente della cooperativa Il Villaggio di Esteban, Carlo Noviello.

Questi i nomi degli atleti della Salernitana For Special in rigoroso ordine di numero di maglia: 1 Raffaele Malaspina, 2 Alessandro Lamberti, 3 Enrico Pascale, 4 Giovanni Toscano, 5 Giuseppe Pagano, 6 Gaetano Bellini, 7 Nello Paduano, 8 Assunta Martucciello, 9 Alfonso Ricca, 10 Vincenzo Santoro, 11 Pasquale Cavallo, 12 Aniello Sorrentino, 13 Francesco Ammirati. Staff: Gianluca Raffone, Luigi Ferri e Angelo Palatucci.