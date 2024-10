Salernitana, conclusa l'asta benefica per le maglie di San Matteo: vince Soriano Raccolti oltre 11mila euro destinati a diverse realtà solidali della città

Il gong è suonato alle 18:00. Si è conclusa l'asta benefica online voluta dalla Salernitana sulla piattaforma online "Charity Stars". In vendita le magliette indossate dalla Salernitana in casa della Reggiana nel giorno di San Matteo. La seconda divisa stagionale disegnata dal club granata ha avuto per l’occasione una patch speciale dedicata proprio al Santo Patrono della città. Oltre 11mila euro raccolti dal club, con la maglia di Soriano che ha chiuso in vetta alla speciale classifica con una quotazione di 675 euro. Superati Verde (565 euro) e Ferrari (525 euro).

Da sottolineare la finalità voluta dalla Salernitana per questa iniziativa: il ricavato sarà interamente devoluto alle mense cittadine dei poveri “San Francesco” (gestita da Caritas Diocesana), “Casa Nazareth” (Associazione Oasi ODV) e “Ristorante Sociale” (Associazione L’abbraccio ODV).