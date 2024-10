FOTO - Salernitana, cordoglio per la tragica morte dei tre ultras di Foggia Lo striscione esposto nei pressi dell'Arechi

Tre giovani tifosi senza vita per seguire la propria passione. Il grave incidente che è costato la vita a tre supporters del Foggia nella nottata tra domenica e lunedì ha scosso l'Italia intera. Dopo i tanti messaggi sui social, la Curva Sud Siberiano ha esposto un messaggio di cordoglio nei pressi dello stadio Arechi: "Non può succedere...Non doveva succedere! La Foggia ultras piange. Il mondo ultras piange". Un messaggio dal grande impatto emotivo per una tragedia senza fine.