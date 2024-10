Iervolino si riconcilia col mondo Salernitana: incontra squadra e ultras Mattinata al Mary Rosy per l’imprenditore che sabato potrebbe essere allo stadio

Danilo Iervolino, a sorpresa, ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy dove ha incontrato squadra e staff tecnico della Salernitana. Arrivato nella struttura di Pontecagnano Faiano intorno alle 12, il proprietario dell’ ippocampo ha seguito una parte dell’allenamento svolto dagli uomini di Martusciello. Insieme all’imprenditore di Palma Campania c’erano anche tutti gli altri dirigenti: dal presidente Roberto Busso al vice Gianni Petrucci, passando per l’ad Maurizio Milan. Segnali che confermano la volontà di lanciare un messaggio all’ambiente e, al tempo stesso, la volontà di portare avanti il progetto tecnico granata, almeno fino a quando non ci saranno proposte d’acquisto ritenute congrue. Iervolino, che mancava al centro sportivo da sette mesi, al termine dell’allenamento ha anche incontrato calciatori ed allenatori ai quali ha chiesto massimo impegno in vista del match di sabato contro lo Spezia (al quale dovrebbe assistere anche Iervolino) che potrebbe rappresentare uno spartiacque per le ambizioni di alta quota della Salernitana. Prima di lasciare il Mary Rosy, Iervolino ha avuto un colloquio anche con alcuni ultras, in rappresentanza della delegazione che era arrivata all’esterno del Mary Rosy. Anche questo potrebbe rappresentare un tentativo di appianare le tensioni che hanno caratterizzato il recente passato, avviando un nuovo corso unitario all’ombra del castello Arechi.

Filippo Notari

Sabato Romeo