Restyling Arechi e Volpe: è il giorno dell'apertura delle buste In ballo l'assegnazione dei lavori per il maxi-progetto da 103 milioni di euro

Si conoscerà oggi il nome di chi sarà la ditta che dovrà realizzare il maxi-restyling da 103 milioni di euro sia dello Stadio Arechi che dal campo Volpe. Alle ore 10:30 a Napoli è in programma l’apertura delle buste dei soggetti interessati per aggiudicarsi i lavori inseriti all’interno del bando realizzato dall’Arus.

Giorno importante, con possibile accelerata sul fronte progetto. Come da bando, il cantiere sarà aperto h24, sette giorni su sette: occorrono 540 giorni naturali e consecutivi per lo stadio Arechi e 180 per lo stadio Volpe.

La realizzazione dell’intera opera è fissata entro il 31 luglio 2026. Cronoprogramma da rispettare con l’augurio però di non dover fare i conti con intoppi. Un percorso a tappe che si è concluso con qualche giorno di ritardo dopo la decisione dell’Arus, Agenzia regionale per lo sport guidata da Flavio De Martino, di ufficializzare lo slittamento dei termini per la presentazione delle offerte al prossimo 15 ottobre rispetto all’originaria data del 30 settembre. Ora l’attesa sull’apertura delle buste.