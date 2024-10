Spezia, D'Angelo: "Salernitana squadra vera ma non sarà come in Coppa Italia" Il tecnico: "Arechi stadio caldo. Verde? Giocatore fortissimo, grande talento e grande uomo"

Luca D’Angelo suona la carica. In vista di Salernitana-Spezia, il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa: “Non affrontiamo la stessa squadra con la quale abbiamo debuttato in Coppa Italia. Dovremo fare una grande partita per provare a vincere. Loro sono forti, con grandi capacità tecniche ma servirà essere perfetti nel recupero palla e far male quando avremo l’occasione. Sarà tutt’altra sfida rispetto ad agosto anche perché il campionato porta con sé energie nuove. Ma bisognerà essere più bravi dell’ultima volta. Con organizzazione, attenzione e sacrificio possiamo lasciare il segno in uno stadio caloroso, in cui è difficile giocare”.

D’Angelo può sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria: “Kouda e Aurelio sono convocabili. Hristov può partire dall’inizio. Ora ho tanti calciatori a disposizione ma avremo anche tante partite, quindi serviranno tutti”. Dall’altra parte del campo ci sarà Daniele Verde: “Un ragazzo stupendo dal punto di vista umano e dal punto di vista calcistico, Daniele è un giocatore fortissimo a cui sono molto legato perché ha dato tanto allo Spezia lo scorso anno in termini calcistici e di spogliatoio. Sarà un piacere rivederlo e mi auguro il meglio tranne che nelle due sfide che giocherà contro di noi. Non abbiamo preparato nulla di particolare per fermarlo”.