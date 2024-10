Salernitana-Spezia 0-2, D'Angelo: "Successo importante, granata hanno qualità" Il tecnico ligure: "Bravi nel bloccare i nostri avversari sugli esterni"

Luca D’Angelo ha commentato Salernitana-Spezia 0-2: “Abbiamo fatto una buona partita, contenendo bene una squadra molto forte sugli esterni, lasciando solo qualche conclusione dalla distanza. Noi abbiamo sprecato qualche contropiede di troppo, poi nella ripresa abbiamo meritato la vittoria. Rispetto alla Coppa Italia siamo cresciuti in autostima e lo abbiamo dimostrato perché vincere a Salerno non è mai facile.

Obiettivo? Dopo la salvezza dello scorso anno così sofferta dobbiamo guardare di partita in partita. Ci sono squadre allestite per fare tanto meglio. Noi puntiamo al mettere al riparo la categoria, senza correre il rischio di volare troppo in alto vedendo ora la classifica. Questo è un campionato lunghissimo e credo che nessuno si staccherà dalle altre. Serve solo fare punti, memori delle paure dello scorso anno. Magari chiederò di sospendere il campionato adesso che siamo secondi (la battuta, ndr).

4-4-2 iniziale? Non volevo lasciare gli esterni e favorire i triangoli del 4-3-3. Pensavo che col 3-5-2 si potesse soffrire e allora ho cambiato”.