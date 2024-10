Cosenza-Salernitana, scatta la prevendita: limitazioni per il settore ospiti Sono 805 i posti disponibili per lo spicchio del San Vito-Marulla destinato ai tifosi granata

Scatta la prevendita per Cosenza-Salernitana, match in programma domenica alle ore 15:00 di domenica dopo l'ordinanza del Prefetto di Cosenza di riprogrammare il fischio d'inizio per motivi di ordine pubblico. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 19 euro, con la decisione del Casms di imporre l’obbligo di fidelity card per i supporters granata esclusivamente residenti in provincia di Salerno che vorranno recarsi in Calabria.

La capienza massima dello spicchio del San Vito-Marulla destinato ai tifosi granata è di 805 posti, con riduzione rispetto ai circa 2000 posti disponibili per motivi di viabilità e gestione dell’ordine pubblico. I tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online Viva Ticket. Si prevede un esodo granata per una sfida molto sentita dalle due fazioni.