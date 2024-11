Bari, pari con la Reggiana. Longo sbotta: "Ognuno si assuma responsabilità" Ben otto pareggi nelle ultime dieci. Il tecnico: "Incapaci di vincere una partita dominata"

“Preoccupazione? E’ normale che ci sia”. Suona l’allarme in casa Bari. Il pari in rimonta incassato al San Nicola dalla Reggiana (2-2), cestinando il doppio vantaggio maturato in apertura di ripresa, fa aprire i processi in casa biancorossa. Nelle ultime dieci uscite, i galletti hanno centrato ben otto pareggi, buttando all’aria l’ennesima chance per provare un allungo deciso in classifica, imponendosi con forza in zona playoff. Domenica prossima i galletti saranno all'Arechi in un pomeriggio che si preannuncia rovente.

Gli errori tecnici, in particolare quelli di Radunovic in occasione del rigore su Vergara poi realizzato da Gondo, ha lasciato tanto amaro in bocca. Soprattutto in mister Moreno Longo, alla ricerca ora delle cause dell’andamento lento dei pugliesi. “Abbiamo gestito male la situazione in generale. Dovevamo continuare ad andare avanti e invece ci siamo tirati addosso l'avversario. Ci siamo mostrati incapaci di portare a casa una vittoria che sembrava fatta. Dobbiamo esaminarci tutti. Una partita come quella di oggi non puoi pareggiare mai, se la pareggi hai dei limiti. Sono punti persi che fanno veramente male. In partite così devi avere la forza per portarla a casa.

Preoccupazione? E' normale essere preoccupati adesso. I pareggi iniziano a diventare troppi. Sarebbe sbagliato non essere preoccupati. I limiti ci sono. Ora è il momento in cui ognuno deve guardarsi dentro e cercare risposte. Io sarò l’ultimo a mollare”.