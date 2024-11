Cosenza-Salernitana 1-1, Martusciello: "Prova non sufficiente ma è punto d'oro" Il tecnico granata: "Non abbiamo messo in mostra le nostre capacità, bisogna pensare alla salvezza"

Giovanni Martusciello ha commentato Cosenza-Salernitana 1-1: "Risultato figlio di una prestazione al di sotto delle nostre capacità. Il primo tempo è stata fotografia delle difficoltà. Nel secondo tempo siamo riusciti a reagire. Il gol dello svantaggio nasce da un errore perchè siamo squadra che vuole fare la partita ma che soffre quando perde il pallone. Era un gol evitabile anche perchè poteva essere un'occasione per noi molto pericolosa. Tutti hanno bisogno di tempo, non solo Martusciello alla Salernitana. Abbiamo l'obbligo di portare in tutta Italia questo nome e di vincere ovunque senza però l'assillo di andare in serie A. Perchè noi non possiamo pensare di volare in alto.

Altalena di prestazioni? E' stata una brutta partenza ma dettata anche dalla stanchezza di Cesena, con una squadra che ci ha soffocato con continuità con il loro pressing. Poi c'era anche il caldo non ha aiutato, però mi tengo i segnali che arrivano e la reazione della squadra.

Turnover? Ho cambiato sempre cinque elementi in tutto il tour de force. Ho preferito tener fuori Maggiore dall'inizio perchè immaginavo la loro pressione e soprattutto perchè dovevo dare fiato ad Amatucci che non era al top.

Wlodarczyk? Non era facile e mi ha dato una buona risposta soprattutto dopo la tribuna di martedì. La squadra conosce bene il mio pensiero, io vado solo per il risultato. Ci teniamo stretti questo pareggio su un campo difficile, contro una squadra che qui mette in difficoltà tutti".