Salernitana, Sepe capitano coraggioso: "Serviva essere incoscienti" Il portiere napoletano titolare dopo dodici giorni dal problema muscolare

Un recupero lampo. “Rientrare dopo solo dodici giorni è da incoscienti. Certe volte però bisogna esserlo”. Luigi Sepe si riprende la Salernitana. Il portiere napoletano si è affidato ai social per pubblicare le foto dell’ecografie che evidenziano la lesione muscolare comunicata dal club a pochi giorni dalla sfida con la Cremonese e ringraziare i due fisioterapisti del club Davide Bisogno e Agostino Santaniello.

Dal timore di un lungo stop, di dover rientrare direttamente dopo la sosta lasciando la Salernitana orfana del suo carisma proprio in un momento chiave della stagione, al rientro in campo a sorpresa. Martusciello ne aveva elogiato il suo piglio da leader. Sepe non ci ha pensato due volte e, nonostante il grande rischio, ha difeso i pali granata a Cosenza. Bucato due volte (seppur nell'occasione di Strizzolo a tradire la punta calabrese ci ha pensato la posizione iniziale di offside), il capitano della Salernitana ha messo in campo carattere e personalità. Nel finale ha preferito evitare il calcio dei rinvii dal fondo lasciando il pallone a Ferrari. Ora avrà una settimana per poter migliorare la sua condizione e farsi trovare pronto per la sfida con il Bari, seppur dalla squalifica ritornerà a disposizione Fiorillo.