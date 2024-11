Salernitana, Kallon ritrova il Bari e cerca una chance contro il suo passato In Puglia l’esterno non ha lasciato il segno, ora va a caccia del riscatto in granata

In Coppa Italia contro lo Spezia, Yayah Kallon mise a segno il primo gol ufficiale della stagione della Salernitana. Un esordio che aveva lasciato immaginare ben altri scenari per il 23enne del Sierra Leone. L’esterno di proprietà del Verona, tuttavia, in campionato non è riuscito a lasciare il segno, scivolando sempre più indietro nelle gerarchie di Giovanni Martusciello.

Scelte su cui ha sicuramente influito anche la grave ingenuità commessa nel finale di gara del match contro la Sampdoria, quando Kallon protestò in modo plateale, beccandosi un rosso diretto che gli è costato 4 turni di squalifica. Nel prossimo turno l’esterno granata incrocerà il suo recente passato: lo scorso anno a gennaio fu mandato in prestito proprio al Bari dove, però, non ha lasciato ricordi esaltanti: in 14 partite disputate (13 in campionato e una nei playout) con la maglia dei pugliesi, non è mai riuscito a trovare la via del gol.

Domenica spera di avere una chance, anche per provare a prendersi la sua personale rivincita. Kallon, tuttavia, dovrà riuscire a battere la concorrenza di Braaf, Dalmonte e - in caso di recupero - Tongya che nelle ultime giornate sono stati alternati nel tridente di Martusciello.