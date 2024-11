Salernitana-Bari, nuova accelerata dalla prevendita: si punta quota 18mila Record stagionale già superato. Si va verso una festa di sport con numeri da capogiro

Un nuovo ritocco verso l’alto. La prevendita di Salernitana-Bari cresce ancora verso l’alto. Sono 900 i tagliandi venduti nelle ultime 24 ore, per un totale di 11900 biglietti staccati per la sfida di domenica pomeriggio. Il dato, sommato ai 4583 abbonamenti stagionali, permette di immaginare quasi 16500 spettatori sugli spalti dell’Arechi. Record stagionale sia in termini di presenze che di incassi ma con l’obiettivo ora di arrivare a quota 18mila.

Sarà una vera e propria festa dello sport, con il settore ospiti sold-out da giorni e con tanti tifosi baresi che in queste ore stanno acquistando i tagliandi anche nel settore Distinti per rinsaldare il gemellaggio fra le due fazioni.