Salernitana, Busso: «Chiedo scusa ai tifosi, il progetto è a lungo termine» Il presidente conferma: «Dovremo fare un'analisi a mente fredda»

Il presidente della Salernitana, Roberto Busso è intervenuto in conferenza stampa insieme all'ad Maurizio Milan al termine del match contro il Bari.

«Indipendentemente dal risultato, voglio fare i complimenti alle due tifoserie e al Bari. La squadra rispetto ad altri momenti ha dimostrato di lottare, di fare il suo mestiere. Non sono io che do giudizi tecnici. La partita è finita da poco, ci sarà un confronto come c’è sempre stato anche nelle scorse settimane. La proprietà ci mette i soldi, deve garantire la continuità societaria e quindi decide. Poi ci siamo io e Maurizio che siamo i due manager e poi c’è un direttore sportivo. Ci sarà un confronto come tutte le settimane per capire cosa c’è da fare e per dare una sterzata a questi risultati che non corrispondono a quello che è il valore della rosa. Se quei 5 tiri fossero entrati, staremmo parlando di una grande vittoria. Chiediamo scusa ai tifosi per una classifica che non meritano.

Abbiamo sempre detto che il nostro è un lavoro di medio, lungo periodo. Qualche settimana fa avete alimentato una sorta di speranza di tornare subito nella prima serie, può succedere ma non è il progetto che abbiamo in testa. La squadra ha ancora bisogno di amalgamarsi.

Noi siamo abituati a prenderci delle responsabilità e quando lo fai devi fare un esame lucido, non puoi farlo ad un’ora dalla fine della partita. Dovremo fare un'analisi a mente fredda. Questa squadra, dal punto di vista della proprietà, non è seconda a nessuno.