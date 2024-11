Salernitana, per Hrustic 45 minuti da numero 10 con l'Australia Il centrocampista sostituito nella sfida con l'Arabia Saudita. Stasera tocca a Stojanovic

Quarantacinque minuti. Termina all’intervallo la prima prova di Ajdin Hrustic nel doppio impegno che lo vede protagonista con la maglia dell’Australia. Il trequartista della Salernitana è stato impiegato dal primo minuto nella sfida con l’Arabia Saudita terminata 0-0. In campo con il numero 10, il calciatore ex Verona ha provato a mettersi in mostra, sfiorando anche il gol al termine del primo tempo. Poi la sostituzione nell’intervallo, complice i segni della fatica che avevano fatto scattare l’allarme già nel post-Bari.

Questa sera invece tocca a Petar Stojanovic rappresentare i colori della Slovenia. Alle ore 20:45, il difensore della Salernitana affronterà la Norvegia di Haaland, provando a riscattare la sconfitta incassata con i rossoblu. Stojanovic vuole cancellare la brutta prova con il Bari e il momento di grande nervosismo registrato nel finale di primo tempo per una presunta offesa ricevuta in campo, con l’ammonizione che gli costerà il debutto dell’era Colantuono con il Sassuolo.