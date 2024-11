Salernitana, prime prove tattiche: Colantuono insiste con le doppie sedute Reine-Adealide accelera, nessuna novità dall'infermeria

Prima doppia seduta dell'era Stefano Colantuono. Ma non sarà l'unica per la Salernitana. Domani infatti la squadra granata tornerà ad allenarsi sia al mattino che al pomeriggio. Il tecnico romano vuole sfruttare la sosta del campionato per accelerare e provare a trasferire alla squadra i propri dettami di gioco. Soprattutto nel pomeriggio di oggi, per gli uomini in maglia granata è stato tempo di lavorare sulla tattica, con le prime esercitazioni su una possibile difesa a tre.

Le buone notizie arrivano ancora da Jeff Reine-Adelaide, pienamente recuperato. Il francese si candida per una convocazione per la sfida con il Sassuolo, con la possibilità anche di bruciare le tappe e candidarsi per una maglia da titolare alla luce dell'assenza di Giulio Maggiore per infortunio. Allenamento differenziato per Luigi Sepe, Franco Tongya e Pawel Jaroszynski, per i quali però filtrano sensazioni positive sul recupero per la sfida di Reggio Emilia. Terapie e lavoro in piscina per Ernesto Torregrossa.