Salernitana, cuore Reine-Adelaide: crea una scuola in Malawi da 411 alunni Meravigliosa storia che vede protagonista il mediano francese

Un sorriso per chi è meno fortunato. Mentre Jeff Reine-Adelaide fa i conti con una prima parte di stagione difficile, frenato dai due gravi infortuni muscolari patiti in questa prima parte di avventura in maglia Salernitana, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore francese ha raccontato una meravigliosa storia di beneficenza con protagonista il transalpino. Nel 2021, l’ex Arsenal ha partecipato attivamente in Malawi per la costruzione di una scuola a Balaka in collaborazione con diversi partner.

L’obiettivo era chiaro: permettere a centinaia di bambini di poter avere un edificio a media distanza rispetto ai dieci chilometri da affrontare ogni giorno per poter accedere alla scuola più vicino. Tre anni dopo questa iniziativa, i numeri sono da capogiro: sono ben 411 i bambini ospitati presso l’istituto creato dal centrocampista della Salernitana con 7 insegnanti a disposizione degli alunni. “Vedere questi volti che sorridono e studiano è la nostra più grande ricompensa”, si chiude la nota dell’agenzia sportiva. In attesa del campo, Reine-Adelaide può prendersi i primi meritati applausi.