Salernitana, Colantuono accelera: test con la Primavera Il tecnico romano cerca soluzioni per uscire dalla crisi

Prima sgambatura per conoscere bene la sua Salernitana e immaginare il suo primo undici. Stefano Colantuono non vuole lasciare nulla al caso, con l'intento di sfruttare la sosta del campionato per entrare nell'ambiente granata, analizzare cosa non ha funzionato all'interno di uno spogliatoio arrabbiato per il rendimento altalenante, lontano dalle aspettative della società e soprattutto dalle proprie potenzialità.

Occorre svoltare, fare lo scatto soprattutto sotto l'aspetto mentale. Colantuono alla squadra ha parlato di "senso di responsabilità", prendere consapevolezza del momento difficile e provare a cambiare passo prima che la situazione diventi ancora più difficile, o meglio calcisticamente mortificante. Alle doppie sedute di ieri e oggi, seguirà il test in famiglia previsto per domani mattina. Già da giorni, anche alla luce delle tante defezioni e indisponibilità, il tecnico romano ha chiesto supporto alla squadra Primavera di Luca Fusco, alle prese con la sosta del proprio campionato. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy si proveranno moduli e soluzioni. Colantuono accelera: la Salernitana vuole svoltare.