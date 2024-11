Salernitana, l'ex Fazio volontario per un giorno: "Sarei rimasto volentieri" Il difensore ha collaborato con il Banco alimentare cittadino: "Zero contatti con la società"

Un gesto da campione dal cuore d’oro. Federico Fazio si stringe ancor di più alla città di Salerno. Dopo la sua avventura con la maglia della Salernitana terminata lo scorso giugno con la scadenza del contratto, il difensore argentino questa mattina è stato protagonista di un gesto dal grande impatto sociale. Fazio infatti ha vestito i panni di volontario, collaborando presso il Banco alimentare della città. “Sono una persona che gira per Salerno e ho voluto dare il mio apporto per una causa così importante – le parole di Fazio ai microfoni di Otto Channel -. Noi calciatori siamo esempio per i bambini, per le famiglie e dobbiamo dare insegnamenti giusti nel nostro piccolo.

Salernitana? Da parte mia c’è sempre stata la volontà di restare ancora ma dalla società non ho ricevuto nessuna chiamata. La seguo sempre, sono qua in città e guardo con interesse. Auguro il meglio alla squadra, alla piazza e alla tifoseria che è la numero uno. Il campo mi manca, soprattutto dopo averlo fatto per una vita intera ogni giorno ora è tutto così strano”.