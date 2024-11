Salernitana, riprende la missione Sassuolo: Colantuono spera nell'infermeria Diversi calciatori da valutare alla ripresa

La Salernitana inizia a ragionare sulla trasferta di Reggio Emilia. Dopo la domenica di riposo, la squadra granata ritornerà questo pomeriggio in campo al Centro Sportivo Mary Rosy per dare il via alla settimana che porterà al debutto di Stefano Colantuono sulla panchina della Bersagliera. Oltre alle prove tattiche e alla scelta del primo undici della sua gestione, per il tecnico romano c'è da fare i conti anche con le notizie che arriveranno dall'infermeria. Se Daniele Verde non preoccupa nonostante il turno di stop nel test con la Primavera di sabato scorso, lo sguardo è fisso sulle condizioni di Franco Tongya, Pawel Jaroszynski e Luigi Sepe. I primi due devono fare i conti con i rispettivi problemi alle caviglie: proveranno a forzare ma al momento ogni sensazione lascia spazio all'attesa. Per Sepe invece, il sacrificio di Cosenza non ha creato ulteriori problemi muscolari: lo staff si fiderà delle sensazioni che arriveranno dal portiere napoletano, con Fiorillo pronto a scendere in campo in caso di semaforo rosso.

Difficile invece il recupero di Ernesto Torregrossa. L'attaccante deve fare i conti con la lesione al polpaccio rimediata prima della sfida di Cosenza. Per lui solo lavoro in piscina e poche chance di esserci a Reggio Emilia. Out invece Giulio Maggiore: il problema muscolare con il Bari gli priverà di esserci sabato. Si proverà a riaverlo con la Carrarese